ماتياس يايسله يزف البُشرى لجماهير الأهلي بشأن جابي فيجا

اللاعب غائب عن اللعب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة

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زف ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي البُشرى لجماهير الفريق بشأن لاعب الوسط جابرييل فيجا، وذلك قبل المواجهة القادمة في دوري روشن السعودي أمام أبها.

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صانع الألعاب الإسباني كان قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مواجهة الأخدود في فبراير الماضي، وقد خضع للعلاج داخل وخارج السعودية وأنهى برنامجه التأهيلي الأسبوع الماضي.

ورغم مشاركته في جزء من التدريبات الجماعية قبل مواجهة الشباب في آخر جولات دوري روشن إلا أن المدرب الألماني فضل عدم ضمه لقائمة الفريق لمنحه المزيد من الوقت للاستعداد بدنيًا وفنيًا.

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صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن فيجا دخل بالفعل حسابات المدرب يايسله لمواجهة أبها مساء السبت القادم، حيث يسعى وجهازه الفني لإشراك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري ومن ثم ضمه لقائمة الفريق على أن يجلس على دكة البدلاء مع إمكانية الدفع به خلال الشوط الثاني.

يُشار إلى أن الأهلي يحتاج للفوز في المباراة القادمة لحسم صراع المركز الثالث رسميًا، وبالتالي التأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.

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