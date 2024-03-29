ماتياس يايسله يرد على "انتقامه" من نجم الأهلي .. وستيفن جيرارد فخور بالاتفاق

تصريحات يايسله وجيرارد بعد قمة الأهلي والاتفاق..

SHAHID

كشف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، عن السر الحقيقي وراء "استبداله" المهاجم الشاب فراس البريكان، في مواجهة الاتفاق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البريكان سجل هدفًا للأهلي وآخر بالخطأ في مرمى فريقه، في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) مع الاتفاق، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

والبعض زعم أن استبدال يايسله للمهاجم الشاب، جاء بسبب تسجيله هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه؛ وهو الأمر الذي نفاه المدير الفني الألماني، تمامًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

مدرب الأهلي قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "البريكان لعب مباراة مع منتخب السعودية، منذ أقل من 3 أيام؛ وكان منهكًا وغير قادر على استكمال المواجهة أمام الاتفاق؛ لذلك قمت باستبداله".

وعن التعادل.. أرجع ماتياس يايسله ذلك، إلى الأخطاء الدفاعية البسيطة، والتي منحت المنافس فرصة تسجيل هدفين؛ على الرغم من أن الأهلي كان الطرف الأفضل؛ على حد قوله.

ومن ناحيته.. أعرب الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، عن فخره بفريقه وجميع لاعبيه؛ بعد التعادل مع لأهلي.

جيرارد أشار إلى أن الاتفاق تعرض لظروف صعبة، بإصابات قبل وأثناء مباراة الأهلي؛ خاصة الإيفواري سيكو فوفانا، الذي خرج من الملعب بنهاية الشوط الأول؛ وعلى الرغم من ذلك نجح في خطف التعادل.

SHAHID