فيديو | أصاب ماتياس يايسله بالأمس واليوم يكتب نهايته .. هيثم عسيري يودع الأهلي رفقة "أقدم لاعبي الراقي"!

ثنائي جديد يرحل عن قلعة الكؤوس..

يواصل الأهلي السعودي التفريط في لاعبيه المحليين خلال الميركاتو الصيفي الجاري دون الالتفاف للغضب الجماهيري الذي صاحب رحيل المهاجم الشاب مراد خضري إلى الوحدة.

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وبحسب صحيفة "الجزيرة" فإن القادسية نجح في الظفر بخدمات هيثم عسيري؛ مهاجم الراقي، بشراء عقده نهائيًا، والذي كان يمتد لنهاية موسم 2025-2026.

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رحيل صاحب الـ23 عامًا عن قلعة الكؤوس يأتي في ظل عدم قناعة الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للفريق، به وتهميشه حتى في ظل نقص المهاجمين.

وفي مران الأهلي بالأمس، كاد عسيري أن يتسبب في إصابة يايسله، إذ تدخل على قدمه بشكل قوي، وسط ضحكات اللاعبين، قبل أن يعنفه المدرب: "ماذا تفعل أنت؟!".

وفي الإطار نفسه، أكد الصحفي الأهلاوي وليد سعيد موافقة إدارة الأهلي على بيع عقد المدافع عبدالباسط هندي لنادي الاتفاق، والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ27 عامًا بدأ مسيرته في الفرق السنية بالأهلي، ويعد أقدم لاعبي الفريق الحاليين، لكن يايسله كتب نهايته رغم أنه كان يعتمد عليه بصفة أساسية في الموسم الماضي.

يذكر أن الراقي رحل عنه خلال الصيف الجاري أيضًا الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، فيما تعاقد مع الثنائي إيفان توني وأليكساندر.

وتأتي عملية الاستغناء عن عدد من المحليين في ظل قرار تقليص قوائم الفرق من 30 إلى 25 لاعبًا من ضمنهم عشرة لاعبين أجانب.