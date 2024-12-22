وسط مزاعم فرمان ماتياس يايسله واقترابه من فنربخشه .. مدير أعمال روبرتو فيرمينو يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي

أحد المثيرين للجدل في شتاء 2025.. هل يرحل بوبي عن قلعة الكؤوس؟

يتصدر اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو المشهد في الوسط الأهلاوي قبل أسبوع واحد من انطلاق الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل التقارير التي تتحدث عن رحيله نحو الدوري التركي.

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صاحب الـ33 عامًا مرتبط بعقد مع الراقي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026، لكن بعض التقارير تزعم أن مدربه ماتياس يايسله أخطر الإدارة برغبته في الاستغناء عنه في يناير 2025، لقيد لاعب أجنبي آخر في القائمة بمركز الجناح الأيسر.

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وكان نادي فنربخشه التركي على رأس الأندية التي ارتبطت بفيرمينو خلال الفترة الماضية، كما هو الحال مع أكثر من لاعب سواء داخل الأهلي أو في دوري روشن السعودي بشكل عام.

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أمام تلك المزاعم، تواصلت قناة "بياز فوتبول" التركية مع نيني زيني؛ مدير أعمال بوبي، الذي نفى بدوره رحيل اللاعب عن قلعة الكؤوس خلال يناير 2025.

وقال زيني في تصريحاته للقناة التركية: "تلك مجرد شائعات، ولا تعكس الحقيقة، فيرمينو تركيزه حاليًا منصب في السعودية فقط".

يذكر أن فيرمينو شارك الموسم الجاري في 19 مباراة بقميص الراقي، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.