ماتياس يايسله "يحتمي" بغرفة الملابس .. سر تأخير إقالة مدرب الأهلي ومصيره من كلاسيكو الهلال!

ماذا يحدث في الأهلي قبل كلاسيكو الهلال؟

تسود حالة من الانقسام داخل النادي الأهلي، حول مصير الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل مباراة القمة المُرتقبة أمام الهلال، مساء الغد (السبت)، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والتي تقام على ملعب الجوهرة المشعة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وأبدى عدد كبير من جماهير الأهلي، غضبهم العارم ضد يايسله وإدارة النادي، عقب الخروج المبكر من دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالخسارة أمام الجندل، الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، بنتيجة (1-2)، ثم السقوط أمام القادسية بهدف نظيف، في الجولة الخامسة من دوري روشن، قبل أن تخف حدة الغضب نسبيًا، بتحقيق الانتصار الثاني تواليًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على الوصل الإماراتي، بنتيجة (2-0).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن يايسله كان محور اختلاف بين طرفين مؤثرين في الأهلي؛ حيث بدت فكرة إقالته غير محبذة بالنسبة لكبار اللاعبين، كون الألماني يحظى بولاء كبير في غرفة الملابس، وسط رغبة كبيرة من الإدارة التنفيذية بإقالته وإيجاد بديل مناسب للمرحلة المُقبلة.

من جانبه، عقد المدير الرياضي لي كونجيرتون، اجتماعات عديدة مع يايسله، مع الإشارة إلى عدم قناعته بالمدرب من خلال تلك الاجتماعات، علمًا بأن تقارير سابقة قد أشارت إلى استقرار الإدارة على اتخاذ القرار النهائي حول مصير ماتياس عقب مباراة الهلال.

GOAL

ومن المقرر أن يشهد دوري روشن، فترة توقف دولي، عقب مباراة الأهلي والهلال، في ظل استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في مباراتي اليابان والبحرين، في 10 و15 أكتوبر، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول دوري روشن، برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، فيما ودع كأس الدرعية للسوبر السعودي من نصف النهائي، وكأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32، فيما تعد دوري النخبة الآسيوية هي (بصيص) الضوء الوحيد لكتيبة ماتياس يايسله هذا الموسم، حيث يحتل الراقي وصافة مجموعة أندية الغرب بالعلامة الكاملة، بعد مرور أولى جولتين، بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.