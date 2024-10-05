"الجميع يُشاهد أمورًا جنونية" .. ماتياس يايسله ينتقد حكام الكلاسيكو ويلوم رياض محرز!

تعرف على ما قاله المدرب الألماني بعد الهزيمة من الهلال

عبر المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، عن خيبة أمله بعد الهزيمة التي تعرض لها فريقه على يد الهلال في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت مساء السبت.

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وحقق الهلال الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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وقال يايسله خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط": "المباراة كانت صعبة ولم يُحالفنا الحظ، كانت عبارة عن معركة قتالية بين الفريقين، وأنا فخور باللاعبين منذ الدقيقة الأولى وحتى آخر دقيقة، وأشعر بخيبة أمل وأشكر الجماهير على دعمهم".

وأضاف: "لا أحب التحدث عن اللاعبين بشكل فردي، ولكن لو كان رياض محرز سجل الهدف في آخر الدقائق لكان الطرح مختلفًا، فهو من نوعية اللاعبين الذين يستطيعون تغيير المواجهة في أي لحظة".

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وواصل: "الهلال سجل مرة أخرى بركلة جزاء وهذا أمر غريب، وأيضًا كان لعلي مجرشي ركلة جزاء ولكنها لم تُحتسب، وهذا يُشعرنا بالإحباط".

وتابع المدرب الألماني: "التحكيم غير مُجريات المباراة، بعد أن منح روجيرو إيبانيز بطاقة صفراء في وقت مبكر، وفي نفس الوقت لم يمنح روبن نيفيز البطاقة، وهذه التفاصيل مؤثرة في المباريات الكبيرة والأمر يتكرر معنا، وهذه ليست أعذارًا، والجميع يعلم ويشاهد أمورًا جنونية".

واختتم يايسله تصريحاته قائلًا: "جعلنا الهلال يُعاني في المباراة، وهذا المستوى يجب أن نستمر عليه، ولا يحضر في مباراة ويغيب في مباريات أخرى، ولا ألوم اللاعبين".