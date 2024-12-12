مستغلًا فترة التوقف وإجازة الأهلي .. ماتياس يايسله يخضع لجراحة ناجحة!

مدرب الأهلي يُجري جراحة بالنمس

استغل المدرب الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للنادي الأهلي، فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية، وحصول لاعبيه على فترة إجازة، وأجرى جراحة ناجحة.

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ويتوقف دوري روشن السعودي حاليًا، بسبب مشاركة الأخضر في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" التي ستقام في الكويت، على أن يعود الدوري في يناير القادم.

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وكشف الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن خضوع يايسله لجراحة ناجحة في الركبة في أحد مستشفيات النمسا.

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وأضاف سعيد أن المدرب الألماني سيخضع للعلاج الطبيعي، ومن المتوقع أن يكون حاضرًا في أول أيام التدريبات، بعد انتهاء الإجازة.

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ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، إذ حقق الفريق سلسلة وصلت إلى 7 مباريات دون هزيمة في جميع البطولات.