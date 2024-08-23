الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

اقترب أحد لاعبي النادي الأهلي من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بموافقة المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن إدارة الأهلي تلقت 3 عروض من أندية الرائد والخلود وضمك، يطلبون فيها الحصول على خدمات فيصل الصبياني لاعب الفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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وأضافت الصحيفة أن المدرب الألماني ماتياس يايسله وافق بالفعل على رحيل الصبياني خلال فترة الانتقالات الجارية، وبذلك يقترب من الرحيل عن الراقي.

Shahid

ويعد الصبياني "21 عامًا" واحدًا من العناصر الواعدة في صفوف الأهلي، حيث يلعب في خط الوسط، ولكن فرص مشاركته مع الفريق صعبة في ظل وجود نجوم مثل الإيفواري فرانك كيسييه وجابري فيجا ومحمد المجحد وغيرهم.

ويستعد الأهلي لخوض أول مبارياته في دوري روشن السعودي 2024-25 عند مواجهة العروبة مساء اليوم الجمعة.