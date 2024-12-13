"سأخدع طبيبي ولا يهمني رياض محرز أو غيره!" .. ماتياس يايسله يكشف عن تهديده لنجوم الأهلي و3 شروط لتحقيق الألقاب

يايسله والجانب "القوي" من شخصيته..

كشف ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تفاصيل مثيرة في "علاقته" مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ خاصة في ظل تواجد أسماء عالمية كبيرة.

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الأهلي يضم في صفوفه حاليًا، العديد من الأسماء الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة؛ مثل: "رياض محرز، روبرتو فيرمينو، إيفان توني، فرانك كيسييه وإدوارد ميندي".

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وفي هذا السياق.. اعترف يايسله في حوار مع صحيفة "سبورت 1" الألمانية، أن تواجد كل هؤلاء النجوم الكبار في صفوف الأهلي؛ هو ما شجعه في قبول عرض تدريب الفريق الأول.

وعلى الرغم من ذلك.. قال المدير الفني الألماني الشاب: "عندما يتعلق الأمر بالقواعد والتعليمات، لا يهمني الاسم الذي يقف أمامي، وهل هو محرز الذي حقق كل شيء في كرة القدم، أو لاعب محلي شاب غير معروف".

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وأضاف: "منذ اليوم الأول لي في الأهلي؛ أخبرت اللاعبين بـ(تعليماتي وقواعدي) الخاصة، وأكدت لهم أنني لن أقبل التفاوض بشأن هذه الأمور أبدًا، مهما كان اسم النجم الذي يقف أمامي".

بعض التقارير خاصة الجزائرية، تحدثت عن توتر العلاقات بين يايسله ومحرز، داخل صفوف النادي الأهلي؛ وهو الأمر الذي نفاه المدرب في تصريحاتٍ سابقة.

وعلى جانب آخر.. فاجأ يايسله جماهير الأهلي، بتأكيده أن الراقي يحتاج لبعض الشروط، حتى يستطيع التتويج بالألقاب مستقبلًا؛ وهي: "تحسين البنية التحتية، بناء ملعب جديد للتدريبات، ووضع فلسفة لعب من الفئات السنية إلى الفريق الأول".

وبعيدًا عن كرة القدم.. أعلن ماتياس يايسله الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة في النمسا، والتي قضى فيها عدة سنوات؛ خاصة عندما كان يتولى تدريب نادي ريد بول سالزبورج.

واختتم يايسله تصريحاته؛ بالفول وهو يضحك - حسب الصحيفة -: "سأحتفل في النمسا تحت الثلج.. مع الأسف قد لا أستطيع (التزلج)، بسبب العملية التي خضعت لها في ركبتي؛ ولكنني قد أخدع طبيبي وأتزلج قليلًا دون أن أخبره!".

جدير بالذكر أن يايسله خضع لجراحة ناجحة في الركبة، بأحد مستشفيات النمسا؛ حيث من المتوقع أن يكون حاضرًا بشكل طبيعي، في أولى الحصص التدريبية للأهلي، بعد انتهاء الإجازة الممنوحة للاعبين؛ على هامش فترة التوقف، بسبب مشاركة منتخب السعودية في بطولة كأس الخليج، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.