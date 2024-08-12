"وجه طلبًا إلى الإدارة!" .. ماتياس يايسله يعلن غياب ثلاثي الأهلي أمام الهلال رسميًا

الأهلي يفتتح موسمه الجديد بـ"قمة كروية" نارية..

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، "غياب" 3 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، أمام عملاق الرياض الهلال.

الأهلي يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

يايسله كشف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، عن أن الفريق الأهلاوي "سيفتقد" الثلاثي فراس البريكان ومحمد المجحد وعبدالله العمار، أمام الزعيم الهلالي.

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وعلى الرغم من ذلك.. أكد المدير الفني الألماني على ثقته في باقي اللاعبين؛ قائلًا: "سأجد الأسماء المتعطشة لتحقيق الانتصارات.. وسنكون في جاهزية تامة لهذه القمة الكبرى".

وفي سياقٍ آخر.. اعترف ماتياس يايسله بشعوره بـ"الإحباط"؛ بسبب عدم التعاقد مع الصفقات التي يريدها، موجهًا رسالة إلى إدارة النادي؛ بضرورة ضم لاعبين جدد، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

وختامًا.. شدد يايسله على فخره الكبير بـ"الانتماء" إلى النادي الأهلي؛ بسبب جماهيره الرائعة، متمنيًا أن يحقق لهم الإنجازات والألقاب؛ لأنه متعطش لهذا الأمر، مثلهم تمامًا.