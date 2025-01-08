"ركزنا على أدق التفاصيل" .. ماتياس يايسله يكشف عن جاهزية الأهلي وموقف فراس البريكان

مدرب الأهلي يتحدث عن جاهزية فريقه لمواجهة الشباب

كشف المدرب الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للنادي الأهلي، عن كيفية جاهزية فريقه لمواجهة الشباب المقبلة، متحدثًا عن فترة الإعداد الأخيرة خلال فترة التوقف التي شهدها دوري روشن السعودي.

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ويواجه الأهلي نظيره الشباب، بالجولة 14 ضمن منافسات الدوري المحلي، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل.

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وقال يايسله خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي نقله الصحفي وليد سعيد عبر حسابه على "إكس": "المعسكر التحضيري كان رائعًا، وركزنا على أدق التفاصيل لضمان جاهزيتنا الكاملة، ونعرف أن خصمنا الشباب مختلف عن الموسم الماضي، بعد التعاقد مع مدرب جديد ولاعبين جدد".

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وأضاف: "هدفنا واضح وهو تحقيق الانتصار أمام الشباب، ونثق في قدرتنا على تحقيق ذلك، وضعنا مختلف بعض الشيء عن خصمنا، وخضنا وديتين بينما لعب الشباب مباراة رسمية واحدة ضد الفيحاء".

واختتم يايسله تصريحاته قائلًا: "فراس البريكان يشارك في التدريبات حاليًا، ولكن إصابته استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا، وسنراقب ردة فعله خلال التدريبات القادمة لتقييم جاهزيته بشكل أفضل".

وأجرى النادي الأهلي معسكرًا خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت توقفًا بسبب مشاركة المنتخب السعودي، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".