"أنت مدان بالاعتذار عن فعلتك" .. إعلامي يهاجم ماتياس يايسله بعد موقف "عدم احترام كرة القدم" أمام الشباب!

الألماني في مرمى سهام الانتقادات رغم فوز الأهلي أمام الشباب..

رغم أن الانتصار أمام أحد أقطاب الرياض "الشباب" ليس بالأمر السهل إلا أن الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، تعرض للهجوم رغم فوزه.

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الراقي حقق الفوز أول أمس الجمعة، أمام الليث الأبيض بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، في لقاء كاد به الفريق العاصمي أن يقلب المواجهة بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 72 و5+90.

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لكن الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني هاجم يايسله على تدخلاته في المباراة، وتحديدًا تغيير إيفان توني في الدقيقة 71 ونزول فراس البريكان بدلًا منه، وكذلك تغيير جابري فيجا في الدقيقة 83 ونزول فهد الرشيدي.

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وبرر الشمراني هجومه بأن يايسله لم يحترم كرة القدم بتلك التغييرات، مضيفًا أن فاتح تريم؛ المدير الفني للشباب، ما كان ليفعل مثلها حتى لو طُلب منه ذلك لمساعدة فريقه.

وكتب الإعلامي الرياضي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كرة القدم لعبة بسيطة ولا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات!!!، أليس مذلم يا ماتياس؟!، أنا ومعي كثر استغربنا منك تلك التغييرات التي لو طلبت من فاتح تريم أن يفعلها بالأهلي من أجل الشباب الذي يدربه لما فعلها احترامًا لكرة القدم!!!".

وأضاف: "أنت مدان باعتذار لكل شخص لم يقبل فعلتك .. فريق منتشٍ ومستمتع بكل ما يفعله على أرض الملعب تعاقبه بمثل تلك التغييرات!!؛ توني لوحده كان نصف الفريق، وفيجا تسلطن، وفجأة تسحب توني بعد أن اقترب من نصب السيرك في مرمى الشباب صناعةً وتسجيلًا!!!، أي ذكاء هذا يا كوتش وأي شجاعة تلك".

الشمراني اختتم مواصلًا توجيه الحديث للمدرب الألماني: "ألم تسمع ما قيل عنك من المحللين بعد المباراة؟!!، حرام عليك تقتل فرحة الأهلاويين بفوز كاد أن يكون بعض تلك التغييرات تعادلًا أسوأ من هزيمة!!".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، متأخرًا بفارق 11 نقطة عن الهلال "المتصدر"، فيما يحل الشباب سادسًا بـ23 نقطة.