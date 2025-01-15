"هذا ما أمتلكه من لاعبين" .. ماتياس يايسله يلقي باللوم على إدارة الأهلي بعد الهزيمة من الخلود

يايسله يُعلق على الهزيمة أمام الخلود

عبر المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي، عن حزنه لهزيمة فريقه أمام الخلود، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

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وخسر الأهلي على يد الخلود بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال يايسله خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي وفقًا للإعلامي وليد سعيد: "ظهرنا بشكل جيد، وسيطرنا على الشوط الأول، وفي الشوط الثاني بعد الطرد كل شيء تغير، وحاولنا الدفاع ولكن في اللحظة الأخيرة استقبلنا هدف وخسرنا".

وأضاف: "لاعبو الأهلي تحدثوا معي بعض الإحماء عن العشب، ولذلك قمت بفحصه، ولكن هذا ليس بعذر، ولكن وجدنا الكرات غير جاهزة أيضًا".

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وواصل: "ظروف المباراة جعلتنا نقوم بتغيير مراكز اللاعبين، وكنا قريبين من العودة بنقطة، والمباراة المقبلة سنكون بوضع أفضل، ولن تؤثر علينا الهزيمة".

واختتم يايسله تصريحاته ملقيًا باللوم على إدارة الأهلي لعدم دعم فريقه قائلًا: "هذه هي اللاعبين المتاحين لدي، وأشكر اللاعبين على تقبلهم اللعب في مراكز مختلفة، ومرونتهم في اللعب بأكثر من مركز مختلف لخدمة الفريق".