ماتياس: خاميس رودريجيز سينضم ليوفنتوس بسبب رونالدو

هل ينضم خاميس رودريجيز إلى يوفنتوس أم نابولي؟

أكد الأسطورة الألمانية، لوتار ماتياس، اقتراب خاميس رودريجيز من الانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

بايرن ميونخ أعلن رسميًا رفضه تفعيل بند أحقية الشراء في عقد رودريجيز مما يعني عودته إلى ريال مدريد.

وقال ماتياس في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "خاميس قريب جدًا من كريستيانو رونالدو، وأخبرني أنّ البرتغالي تواصل معه وطلب منه الانضمام إلى يوفنتوس".

وتابع: "أعتقد أنّ خاميس قد يرفض عرض نابولي وينضم إلى يوفنتوس بعد محاولات كريستيانو رونالدو معه".

جدير بالذكر أنّ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، يستغل علاقته الجيدة مع اللاعب لأجل التعاقد معه في نابولي.

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⭕️ الموسم المنقضي لا يساعد الجمهور على الإيمان بألكسيس سانشيز وأنه سيجلب الكأس

لكن هل يلهمه سالاس لذلك؟ 🤔 pic.twitter.com/t37azM1P5g — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

ويحتاج ريال مدريد للتخلي عن 12 لاعب على الأقل لتقليل عدد الأسماء في قائمته والتي تضم 37 لاعبًا.

جدير بالذكر أنّ كريستيانو رونالدو لعب مع رودريجيز في ريال مدريد 3 مواسم قبل رحيل الأخير لصفوف البافاري.