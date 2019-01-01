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ماتياس: خاميس رودريجيز سينضم ليوفنتوس بسبب رونالدو

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Getty
هل ينضم خاميس رودريجيز إلى يوفنتوس أم نابولي؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد الأسطورة الألمانية، لوتار ماتياس، اقتراب خاميس رودريجيز من الانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

بايرن ميونخ أعلن رسميًا رفضه تفعيل بند أحقية الشراء في عقد رودريجيز مما يعني عودته إلى ريال مدريد.

وقال ماتياس في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "خاميس قريب جدًا من كريستيانو رونالدو، وأخبرني أنّ البرتغالي تواصل معه وطلب منه الانضمام إلى يوفنتوس".

وتابع: "أعتقد أنّ خاميس قد يرفض عرض نابولي وينضم إلى يوفنتوس بعد محاولات كريستيانو رونالدو معه".

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جدير بالذكر أنّ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، يستغل علاقته الجيدة مع اللاعب لأجل التعاقد معه في نابولي.

ويحتاج ريال مدريد للتخلي عن 12 لاعب على الأقل لتقليل عدد الأسماء في قائمته والتي تضم 37 لاعبًا.

جدير بالذكر أنّ كريستيانو رونالدو لعب مع رودريجيز في ريال مدريد 3 مواسم قبل رحيل الأخير لصفوف البافاري.

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