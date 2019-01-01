ماتا يقتنص فوز مانشستر يونايتد في الوقت القاتل

هدف في الدقيقة 92..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب مانشستر يونايتد الإنجليزي على كريستيانسوند النرويجي بهدف نظيف في مباراة ودية على هامش الفترة التحضيرية.

بدأ يونايتد بتشكيل مكون من: دي خيا – وان بيساكا – لينديلوف – جونز – شو – ماتيتش – مكتوميناي – جيمس – لينجارد – مارسيال – راشفورد.

في الدقيقة 60 أجرى النرويجي أولي جونار سولشار مدرب تغييراً كاملاً في الفريق مستبدلاً جميع اللاعبين.

أتى بمقتضى تلك التغييرات كل من: روميرو – دالوت – روخو – توانزيبي – يونج – فريد – شونج – بوجبا – بيريرا – جرينوود – ماتا.

وفي الدقيقة 92، نجح الإسباني خوان ماتا في تسجيل هدف المباراة الوحيد.

بذلك يبقى لمانشستر يونايتد مباراة وحيدة ضد ميلان في الثالث من أغسطس في ختام استعداداته للبريميرليج الذي ينطلق في التاسع من أغسطس، حيث سيلعب المباراة الأولى ضد تشيلسي في الحادي عشر من الشهر ذاته.