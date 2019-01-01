ماتا: لم يكن لدينا إيقاع في الشوط الأول وجرينوود هداف بالفطرة

ماتا وجرينوود قادا الشياطين الحمر للفوز على ألكمار برباعية

أكد خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه لم يكن لديه إيقاع واضح في الشوط الأول أمام ألكمار ولكن هذا تغير بشكل سريع.

وساهم ماتا في فوز الشياطين الحمر، على ألكمار برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وقال الإسباني في تصريحات عقبت اللقاء: "إنه شعور رائع، الشوط الثاني كنا رائعين للغاية، الشوط الأول لم يكن لدينا إيقاع واضح، ولكن بداية الشوط الثاني كانت أفضل وغيرنا أسلوبنا وسجلنا الرباعية".

وواصل: "في كل مرة يشارك فيها ماسون جرينوود يتألق، إنه يسجل بكثرة في التدريبات، قد يكون لا يلمس الكرة كثيراً في المباريات ولكنه هداف بالفطرة، أنا سعيد من أجله".

وتابع: "تسجيلي اليوم كان أمراً رائعاً، أتمنى أن يكون بداية لي وأشارك بشكل أكثر، والأهم هو فوزنا أنا سعيد بأداء الفريق، ولكن تنتظرنا مباراة هامة يوم الأحد أمام إيفرتون".

الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد يقتل ألكمار برباعية في عشر دقائق

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أنهى دور المجموعات وهو في الصدارة برصيد 13 نقطة، بينما حل ألكمار في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.