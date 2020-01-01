ماتا بعد اكتساح نوريتش: استجابة جيدة بعد ديربي مانشستر

النجم الإسباني يُفند مكاسب رباعية مانشستر يونايتد في الكناري

فنّد صانع ألعاب مانشستر يونايتد خوان ماتا، مكاسب فريقه من اكتساح ضيفه نوريتش سيتي برباعية بلا هوادة في مباراة اليوم السبت.

واستعرض فريق الشياطين الحمر قوته على الكناري في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد"، في واحدة من مواجهات الجولة الـ22 للبريميرليج، كأفضل ردة فعل بعد السقوط المدوي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-3 في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

وبعد المباراة قال الأعسر الإسباني "لعبنا مباراة جيدة جدًا، وكانت استجابة جيدة للغاية بعد هزيمتنا الأخيرة"، في إشارة إلى خيبة أمل الهزيمة أمام بيب جوارديولا ورجاله في قلب "مسرح الأحلام".

وأضاف "لعبنا كرة قدم رائعة في أغلب أوقات المباراة، وقد استمتعنا بالأداء على أرض الملعب، وكنا نجد بعضنا البعض بأريحية".

وتابع "اليوم كان مثالاً جيدًا للطريقة التي نريد اللعب بها دائمًا"، متمنيًا استمرار الوضع كما هو عليه لأطول فترة ممكنة، بدلاً من تذبذب الأداء والنتائج من حين لآخر.

وختم بالرد على فرص الفريق في المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بقوله "نعرف أن هناك المزيد من الفرق ستقاتل على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وتشيلسي لن يتوقف عن حصد النقاط، لذا علينا أن نركز على نتائجنا ثم ننتظر ما سيحدث".

ورفع زعيم الإنجليز على المستوى المحلي رصيده لـ34 نقطة، ليحافظ على مكانه في المرتبة الخامسة، على بعد 4 نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع، بعد فوزه العريض على بيرنلي بثلاثية نظيفة.