ماذا يحدث لمؤمن زكريا؟ .. زوجة اللاعب تثير قلق الجمهور

اللاعب تم نقله للمستشفى بشكل عاجل

أثارت ريهام؛ زوجة مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي المصري السابق، قلق جمهوره، بعد نشر صورة مثيرة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

اللاعب يغيب عن الملاعب منذ فترة طويلة، على إثر إصابته بمرض نادر في العضلات، أثر على طريقة سيره، وبالتبعية منعه من ممارسة كرة القدم.

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ونشرت زوجة مؤمن، عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"، صورة له في إحدى المستشفيات، معلقة: "حبيبي سلامتك يا قلبي، ربنا يقومك لينا بالسلامة".

ولم تفصح ريهام عن أي تفاصيل حول حالته الصحية، وما إذا كان الأمر متعلقًا بمرضه النادر أم لا، إذ ظهر في الصورة فقد راقدًا بسرير المستشفى.

وكان زكريا في الفترة الأخيرة يعطي الأمل للجماهير حول اقتراب عودته للملاعب، إذ أكد أن شفائه قد اقترب، بعد تلقيه العلاج في أمريكا ومصر خلال الفترة الماضية.

الأهلي قدم دعمه للاعبه، فرغم رفع اسمه من قائمة الفريق إلا أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، تعهد بدفع قيمة عقده كاملة.

ويحرص الأهلي على دعوة اللاعب في النهائيات التي يشارك بها الفريق، مع تكليفه بتسليم اللاعب كأس الفوز كما حدث في الاحتفال بالدوري المحلي رقم 42 وكأس السوبر المصري وغيرها.