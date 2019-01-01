تفاصيل جلسة مطولة جمعت الخطيب بمؤمن زكريا

اللاعب يطير إلى ألمانيا بعد 48 ساعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حضر اليوم الثلاثاء، محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، ومؤمن زكريا؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المران المسائي للشياطين الحمر.

الشياطين الحمر يستعدون لملاقاة الزمالك في 20 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في كأس السوبر المصري.

واجتمع الخطيب بزكريا في جلسة مطولة على هامش المران، لدعم اللاعب قبل سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

فيديو - جمهور الأهلي ينظم مظاهرة دعم لمؤمن زكريا من أمام منزله

رئيس القلعة الحمراء حرص على الاطمئنان على مؤمن والشد من أزره ودعمه معنويًا، مؤكدًا له تحمل النادي لكافة تكاليف علاجه، بجانب حصوله على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في الفريق من عدمه.

وأكد بيبو للاعب على عدم تخلي الأهلي عن أبنائه، وأنه سيحصل على كل الدعم حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

ومن المقرر أن يطير صاحب الـ31 عامًا في 20 من الشهر الجاري إلى ألمانيا لتلقي العلاج، إثر معاناته من إصابة نفسية وعضلية، أثرت على مشاركته في المباريات.