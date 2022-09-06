مؤمن زكريا: الأطباء حائرون في مرضي ومفاجأة صلاح أسعدتني

لاعب الأهلي السعودي السابق يغيب عن الملاعب منذ ديسمبر 2018

رغم الحديث طوال الفترة الماضية عن معاناة مؤمن زكريا؛ نجم الأهلي المصري والأهلي السعودي الأسبق، من مرض التصلب الجانبي الضموري إلا أن اللاعب فجر مفاجأة حول حيرة الأطباء في طبيعة مرضه.

قبل سنوات وتحديدًا في ديسمبر 2018، ابتعد زكريا عن الملاعب، ليظهر بعدها بشكل مفاجئ في أحد البرامج غير قادرًا على الكلام بصورة طبيعية وبجسد هزيل.

وقتها أعلن اللاعب عن معاناته من مرض نادر في العضلات، سيمنعه من ممارسة كرة القدم خلال الفترة المقبلة، وأنه يتلقى العلاج في الخارج.

لكن ورغم إعلان مؤمن منذ فترة عن اقتراب عودته للملاعب إلا أنه أكد في حواره ببرنامج "صاحبة السعادة"، أن مرضه غامض حتى هذه اللحظة.

ماذا قال مؤمن زكريا عن تطورات حالته الصحية؟

زكريا قال: "اكتشفت مرضي لأول مرة أثناء التدريبات، شعرت أن مجهودي يقل تدريجيًا، حتى أنني أسدد الكرة دون قوة كافية، وبعد إجراء الفحوصات في ألمانيا، أخبروني أنني يمكنني أن أواصل مسيرتي في الملاعب، لكن أجريت فحوصات أخرى أمريكا، ووقتها علمت بضرورة توقفي عن اللعب".

وأضاف: "حاليًا أخضع للعلاج في لندن، لكن الأطباء هناك لديهم شك حول طبيعة مرضي، يظنون أنه ليس التصلب الجانبي الضموري، لذلك أتناول بعد الفيتامينات كي لا تتدهور حالتي، لحين اتضاح الصورة للأطباء، كذلك أخضع للعلاج الطبيعي لتقوية عضلات اليدين والساقين".

ماذا حدث في كواليس احتفاله مع صلاح بكأس الاتحاد؟

في مايون 2022، ظهر مؤمن زكريا في غرف ملابس ليفربول الإنجليزي محتفلًا بتتويج الريدز أبطالًا لكأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب تشيلسي.

محمد صلاح؛ المحترف المصري في صفوف الريدز، نشر الفيديو عبر حساباته الرسمية، ليتفاعل الكثيرون معه، مشيدين بدعمه لزميله السابق في منتخب مصر.

يقول زكريا عن هذه اللحظة: "لم أكن أعلم أي شيء عن مخطط صلاح، هو علم بوجودي في لندن من محمد أبو العلا؛ طبيب المنتخب، فأخبره بأنه يجهز لي مفاجأة حال تتويج فريقه باللقب.

"بالفعل حضرت المباراة وفاز ليفربول، لكن لم يكن من السهل نزولي للملعب، فصعد مو بنفسه لمساعدتي، وفي غرف خلع الملابس، يورجن كلوب؛ المدير الفني للفريق، هو من قام بدفع الكرسي المتحرك وقال لي (ارقص مع اللاعبين)".

ماذا قدم مؤمن زكريا في الملاعب؟

صاحب الـ34 عامًا حاليًا لعب لعدة أندية مصرية، إذ بدأ ناشئًا في الأهلي، ثم لعب للإنتاج الحربي، المصري، إنبي، الزمالك، قبل أن يعود للقلعة الحمراء من جديد.

خاض مؤمن تجربتين احترافيتين خارج مصر، إذ انضم للأهلي السعودي لمدة ستة أشهر في يناير 2018، وعاد من جديد للسعودية من بوابة أحد في يناير 2019، لكن تم فسخ عقده بعدها بشهر واحد، بعدما اكتشف النادي معاناته من مرض مزمن.

على مستوى البطولات، توج زكريا بثلاثة ألقاب مع الزمالك؛ بطولتي كأس مصر وبطولة دوري محلي، ومع الأهلي المصري حصد سبع بطولات بواقع أربعة ألقاب دوري محلي، ولقب كأس مصر، ولقبي كأس السوبر المصري.