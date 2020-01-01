هاني أبو ريدة يُطلق مبادرة من ستة بنود لدعم مؤمن زكريا

اللاعب أثار تعاطف الجميع بظهوره الأخير مع النجم أحمد عز

أطلق المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق مبادرة من ست نقاط لدعم ومساعدة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي الذي يُعالج حاليًا من مرض غريب أبعده عن كرة القدم وأثر سلبًا على قدرته على المشي.

اللاعب صاحب الـ32 عامًا كان قد ظهر في مقطع فيديو مساء أمس على السوشيال ميديا خلال حضوره العرض المسرحي الخاص بنجم السينما المصري "أحمد عز".

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وقد أثار زكريا تعاطف الجميع معه حين فشل في تمالك نفسه وبكى ردًا على تحية وهتاف الجماهير له بعد صعوده خشبة المسرح بطلب من أحمد عز.

أبو ريدة الذي يُعد أبرز المرشحين لرئاسة اتحاد كرة القدم المصري خلال الدورة القادمة نشر مبادرته الخاصة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقد تضمنت ستة بنودًا لدعم اللاعب السابق لإنبي والزمالك.

وفيما يلي نص المبادرة بالكامل كما نُشرت على تويتر هاني أبو ريدة:

آلمني كما آلم الملايين الحالة الصحية التي يعاني منها اللاعب الدولي مؤمن زكريا، والتي لمست قلوبنا جميعًا كحال كل جماهير الكرة المصرية، وفي إطار متابعتنا الدائمة لأحوال الكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالمساندة العاطفية أو المالية، بل تطوير الأمر إلى مشروع متكامل لخدمة الكرة المصرية وممارسيها قررنا تبني المبادرة التالية:

1- التواصل مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم لبحث إنشاء مشروع صندوق يحمل اسم اللاعب مؤمن زكريا لتوفير الدعم اللازم له، ويستمر الصندوق في رعاية كل اللاعبين المصريين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية في المستقبل، ودعم ورعاية اللاعبين المصريين بعد الاعتزال أو التقاعد.

2- العمل مع جمعية اللاعبين القدامى واللاعبين المحترفين واتحاد الكرة والهيئات المعنية باقتطاع نسبة من العقود بين الأندية واللاعبين لتمويل الصندوق.

3- مخاطبة وزارة الشباب وجمعية اللاعبين المحترفين ولجان شؤون اللاعبين بالفيفا لدراسة كيفية إنهاء كافة العقبات القانونية التي تواجهها الأندية لصرف مستحقات اللاعبين المصابين.

4- اقتراح إلى اتحاد الكرة لإطلاق اسم اللاعب على إحدى قاعات / ملاعب مشروع مقر الاتحاد المصري الجديد بالسادس من أكتوبر.

5- مخاطبة نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين بتوصية لتدشين جائزة باسم اللاعب مؤمن زكريا تمنح سنويًا في حفل توزيع جوائز الأفضل في مصر، ويتكفل أبوريدة بقيمة الجائزة.

6- مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاختيار مؤمن زكريا كسفير له للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا هذا العام.

مبادرة المهندس هاني أبو ريدة لدعم اللاعب #مؤمن_زكريا pic.twitter.com/6q6YMdjmUk — Hany Abou Rida (@AbouRidaHany) August 22, 2020

وقد وجدت مبادرة أبو ريدة ترحيبًا وتفاعلًا جيدًا من الجماهير المصرية، خاصة في ظل حالة التعاطف الكبيرة التي ظهرت أمس بعد نشر الفيديو الخاص بتواجده مع أحمد عز.