جذب مؤخرته فدفعه وتلقى إنذارًا.. بداية غريبة لموسم آرسنال في الدوري الإنجليزي!

أغرب بداية في الدوري الإنجليزي...

شهدت مباراة آرسنال، وولفرهامبتون مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، جدلًا تحكيميًا من حكم اللقاء خاصة مع جابرييل جيسوس، الذي حصل على بطاقة صفراء أثارت دهشة الجميع.

وتمكن آرسنال، من الفوز على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، على ملعب الإمارات.

وشارك جيسوس، في الدقيقة 85 بدلًا من ديكلان رايس، ولكن سرعان ما تلقى بطاقة صفراء، بعد اشتباكه مع موسكيرا، لاعب وولفرهامبتون.

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وأظهرت اللقطات التلفزيونية، لاعب وولفرهامبتون وهو يجذب جيسوس من مؤخرته، مما دفع اللاعب البرازيلي إلى الاشتباك معه، وسقط موسكيرا أرضًا، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لمهاجم آرسنال.

لقطة موسكيرا مع جيسوس، لم تكن الوحيدة في المباراة التي سببت جدلًا، بل تدخل اللاعب نفسه، على كاي هافيرتز، بكل قوة دون أن يشهر الحكم له أي بطاقة، وسط اعتراضات من لاعبي الجانرز.

جدير بالذكر أن آرسنال، يستعد لمواجهة أستون فيلا، مساء السبت القادم ضمن مباريات الجولة الثانية من البريميرليج، على ملعب فيلا بارك.