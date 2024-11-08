الأهلي يعود لطريق الانتصارات بثنائية الرائد..

كشف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن رأيه إزاء إصابة ريان حامد، مدافع الراقي، في مواجهة الرائد، مؤكدًا سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز قبل فترة التوقف الدولي.

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وحقق الأهلي انتصارًا ثمينًا على الرائد بنتيجة (2-0)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن حساب الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث وقع جابري فيجا وعلي الأسمري على ثنائية الراقي.

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وأضاف يايسله، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن إصابة ريان حامد تبدو غير جيدة، وذلك بعد خروجه عبر السيارة الطبية، مضيفًا أنه كان يأمل بإنهاء المواجهة مبكرًا، بتسجيل الأهداف من الفرص التي توفرت للراقي خلال اللقاء.

وتابع "حققنا انتصارًا مهمًا قبل فترة التوقف، من المهم أن نذهب لاستراحة الفيفا بروح إيجابية، وسنعمل خلال الفترة المُقبلة مع اللاعبين المتاحين لدينا، كانت مواجهة صعبة مثلما توقعنا، والرائد فريق يجيد التكتل في مناطقه، ولكنا سيطرنا بشكل كامل على المواجهة، ولم نسمح لهم بصنع الخطورة علينا".

GOAL

وتطرد يايسله للحديث بشأن الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، والذي شارك بديلًا خلال الشوط الثاني، وصنع تمريرة حاسمة إلى الأسمري ليسجل ثاني أهداف اللقاء، قائلًا إن توني لا يزال بحاجة لوقت حتى يتأقلم، وسوف يساعده الجهاز الفني حتى يقدم مستوًا متميزًا في المرحلة المُقبلة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة من 10 مباريات، ليصعد إلى المركز السادس في جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة، في المركز العاشر.