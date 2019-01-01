مؤتمر آلان جريس - رفض إقصاء معلول وشماعة الحرارة

تونس جاهزة لأنجولا ومدربها لا حدود لطموحه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الفرنسي آلان جيريس؛ المدير الفني لمنتخب تونس، أنه درس منتخب أنجولا جيدًا، مشيدًا به وبالطريقة التي يعتمد عليها.

نسور قرطاج يستهلون مشوارهم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 غدًا الإثنين، بملاقاة أنجولا، على استاد السويس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال جيريس، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "درسنا أنجولا جيدًا، هو خصم ليس سهلًا، خاصة وأن لاعبوه لديهم مهارة كبيرة ويعتمدون على السرعة، لكننا جهزنا الطريقة المناسبة لهم، ووقفنا بشكل كبير على التشكيل الذي سنخوض به اللقاء".

وأضاف: "‘لينا أن نستهل مشوارنا بالفوز، لأن هذا يسهل باقي المشوار في دور المجموعات، بجانب أنه سيحمس اللاعبين لاستكمال المهمة بنجاح".

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المدرب الفرنسي علق كذلك على معاناة بعض المنتخبات من الطقس الحار: "هذا الكلام غير منطقي ومجرد تحجج، ففي السابق كانت تقام البطولة بشهر فبراير وهو ما يوافق فصل الصيف في بعض البلدان التي استضافت الحدث، نحن من جانبنا فريقنا جاهز وفي حالة جيدة".

وبسؤاله عن استبعاد علي معلول؛ الظهير الأيسر، من القائمة النهائية، وهو ما قوبل بعلامات تعجب كثيرة: "أرفض إلحاق كلمة إقصاء بمعلول، هو لاعب مثله مثل الجميع وتم خروجه من القائمة لأسباب فنية فقط، وليس هناك أي أسباب أخرى كما ردد البعض".

واختتم: "سعيد بعودة يوسف المساكني للمنتخب، هو لاعب كبير وله إمكانيات خاصة لا يمتلكها الكثيرون، المجموعة بالكامل رائعة، وطموحها في البطولة لا حدود له".

يذكر أن تونس تنافس ضمن المجموعة الخامسة بالنسخة الـ32 من الكان، حيث تلاقي مالي في الجولة الثانية بـ28 من الشهر الجاري ثم موريتانيا في الثاني من يوليو المقبل.