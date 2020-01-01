ليون يصدم برشلونة وآرسنال بِشأن ديباي وعوار

هل يستطيع أحد الظفر بأي لاعب من ليون؟

ادّعى جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، أن يوم الجمعة المقبلة هو آخر يوم لرحيل أي لاعب عن فريقه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وبعد ذلك لن يتمكن أحد من المغادرة رغم امتداد السوق.

ويفترض أن ينتهي سوق الانتقالات يوم 4 أكتوبر، ويُعد حسام عوار وممفيس ديباي من أكثر اللاعبين الذين تحدثت عنهما الصحافة في الآونة الأخيرة وارتبطا بالرحيل إلى أندية كبيرة أوروبية.

برشلونة لا يزال يحلم بديباي لسد عجز مركز المهاجم الصريح مع رحيل لويس سواريز، بينما لا تتوقف إدارة آرسنال عن محاولات ضم حسام عوار رغم طلبات ليون المالية الضخمة.

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بدوّره تحدث أولاس عن ما سيحدث خلال آخر أسبوع من السوق قائلًا "سنخبر اللاعبين أن أي شيء لم يتم تسويته فيما يتعلق بالمغادرة قبل يوم الجمعة، فلن يكون بعدها مزيدًا من المغادرين".

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كما أضاف "بالنسبة لنا، سيكون تاريخ إغلاق السوق هو يوم الجمعة، أعتقد أنني سأطرح هذا الأمر غدًا على جونينيو ورودي جارسيا، إنه مفهوم للغاية".

وأتم "يمكن لجميع أصحاب النوايا الحسنة أن يروا أن هناك شيئًا خاطئًا (في نتايج الفريق)، يمكن أن يكون هذا بسبب ذلك، ولكن يمكن لأسباب كثيرة أخرى أيضًا. عمومًا، من يوم الجمعة لن يتمكن أي لاعب من الرحيل".

يذكر أن ليون قد حقق على ست نقاط من أول 5 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم رغم الإنجاز الأوروبي الموسم الماضي بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.