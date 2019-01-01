ليون يتغلب على ارسنال ودياً ويحقق كأس الإمارات

فيسبوك تويتر بلال محمد

خسر أرسنال الإنجليزي، بهدفين لهدف من نظيره ليون الفرنسي، في المباراة الودية التي جمعت بينها اليوم، في بطولة كأس الإمارات، التي ينظمها الجانرز.

ومع أول 12 دقيقة مع عمر اللقاء، تعرض أليكساندر لاكازيت، مهاجم أرسنال إلى إصابة في كاحله غادر على آثرها المباراة، وشارك بديلاً له الشاب نيلسون.

شوط المباراة الأول، انتهى بتقدم أرسنال بهدف نظيف سجله أوباماينج في الدقيقة 35، بعد صناعة من زميله مخيتاريان.

ومع انطلاق الشوط الثاني، قام الفريق الفرنسي بإجراء العديد من التغييرات، وفي الدقيقة 67 تمكن موسى ديمبلي من خطف هدف التعادل بعد صناعة من زميله مميفيس ديباي.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بربع ساعة أضاف ديمبلي الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه، ليحقق الفريق الفرنسي بطولة كأس الإمارات بعد الفوز بهدفين لهدف.