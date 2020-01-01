مفاجأة جديدة محتملة .. هل يواصل ليون هيمنته على مانشستر سيتي؟

هل يواصل الأسود إحراج المواطنين؟

تتواصل منافسات دوري أبطال أوروبا وربع نهائي المسابقة القارية الأكبر، وسيكون السبت موعداً لمواجهة بين مانشستر سيتي أحد كبار المرشحين للقب، وليون الفرنسي الذي فجر مفاجأة الإطاحة بيوفنتوس بالدور السابق.

تفوق ليون على يوفنتوس كان أحد حلقات الإثارة والمفاجآت بدوري الأبطال في النسخة الحالية، فبعد معجزة أتالانتا، ها هو لايبزيج يطيح بمرشح جديد في صورة أتلتيكو مدريد ويبلغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ويُعول النادي الفرنسي أمام نظيره الإنجليزي على سجله المميز في اللقاءات المباشرة بينهما، وهي عبارة عن لقاءين لُعبا في النسخة الماضية لحساب دور المجموعات، وفي المرتين فشل سيتي في الخروج فائزاً.

المباراة الأولى كانت في افتتاحية البطولة على ملعب "الاتحاد" بمانشستر، وقتها الصدمة كانت عندما تقدم "الأسود" بهدفي ماكسويل كورني ونبيل فقير بعد فقط 43 دقيقة وانتهى الشوط الأول على وقع تلك النتيجة.

الشوط الثاني شهد ضغطاً قوياً من أصحاب الأرض للتعويض، ولكن لم يتمكن سيتي إلا من هز الشباك في مناسبة وحيدة عبر برناردو سيلفا، لتنتهي المباراة لصالح الضيوف 1-2.

لقاء العودة بعد قرابة ثلاثة أشهر كان موقف سيتي أفضل، يتصدر مجموعته رغم هزيمة الذهاب، بينما ليون يبحث عن البطاقة الثانية بعد سلسلة من التعثرات أمام هوفنهايم وشاختار دونتسك.

مثل اللقاء الأول، تقدم كورني للفرنسيين، ولكن عادل إيمريك لابورت، ليعود نفس اللاعب الإيفواري ليمنح التفوق لليون، ولكن سيرخيو أجويرو نجح في خطف التعادل قبل دقائق قليلة من النهاية لتنتهي المقابلة بنتيجة 2-2.

الآن لموسم ثاني على التوالي يلتقي الفريقان، ولكن هذه المرة الرهان أكبر على بطاقة الترشح لنصف نهائي المسابقة وليس العبور من المجموعات، صحيح الأفضلية لصالح رجال بيب جوارديولا بسبب الفوارق الواضحة، ولكن ما أظهره ليون أمام يوفنتوس وقبله أمام بي إس جي في نهائي الكأس المحلية تؤكد أنه لن يكون خصماً سهلاً وسيبحث عن نتيجة ثالثة على التوالي إيجابية أمام نظيره الإنجليزي.