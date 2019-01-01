ليون.. الدبة السوداء لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تعرف على نقطة تفوق ليون على باريس سان جيرمان في الليج 1

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يحل نادي باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره أوليمبيك ليون مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي يرصيد 12 نقطة وبالتساوي في النقاط مع نيس، بينما يمتلك ليون 11 نقطة في المركز الرابع.

ملعب الأضواء أو ما يُعرف باسم "جروباما ستاديوم" دائمًا يشكل صعوبة كبيرة لسان جيرمان ومواجهات محتدمة، ولم ينجح الفريق العاصمي في الانتصار عليه سوى مرتين فقط بالدوري الفرنسي منذ تولي ناصر الخليفي رئاسة النادي.

فخلال تاريخ مواجهات الفريقين في السنوات الأخيرة، لم يفز أي فريق على باريس في الدوري الفرنسي أكثر من ليون بواقع 4 مرات وهو الإنجاز الذي كرره رين.

ففي أول مباراة بين الفريقين موسم 2011-2012 بالدوري الفرنسي لم يخرج أي فريق منتصرًا وانتهى اللقاء بالتعادل 4-4 نجح فيها بطل الليج 1 في تحويل هزيمة 4-1 إلى تعادل.

وفي الموسم التالي نجح باريس سان جيرمان في الفوز بهدف نظيف ولكن عاد وخسر في 2013-2014 بهدف دون رد قبل أن يتكرر التعادل بهدف لكل فريق في 2014-2015.

واستطاع ليون الفوز مجددًا في 2015-2016 ولكنه خسر وللمرة الأخيرة في الموسم التالي بهدفين لهدف وبعدها فرض فوزين في آخر موسمين بنتيجة 2-1 ليؤكد أنّه الدبة السوداء لباريس سان جيرمان في فرنسا.

وفي بطولة كأس الرابطة نجح باريس سان جيرمان مع الإدارة الجديدة في الفوز بربع النهائي موسم 2015-2016 على ملعب الأضواء وكان هذا هو الانتصار الثاني له في البطولة على هذا الملعب بعد الفوز في 2010-2011 في لقاء امتد لأشواط إضافية.

وفي الفترة الأخيرة، أصبح ليون أكثر صلابة على أرضه، فلم يخسر سوى مرة واحدة فقط على أرضه خلال آخر 12 مباراة وتعادل 3 مرات وانتصر 9 لقاءات.

المؤشرات كلها تؤكد أنّ باريس سان جيرمان لن يواجه مباراة سهلة مساء اليوم ضد ليون وسوف يعاني كثيرًا حتى لو خرج بالنقاط الثلاثة.