ليونيل ميسي يغادر باريس سان جيرمان .. ماذا حدث؟ وما هي وجهته المقبلة؟

رحيل ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى، لكن ما هي وجهته المقبلة؟

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يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يواصل مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد موسمين متقلبين قضاهما في ملعب "حديقة الأمراء"، بعد انتقاله إلى العاصمة الفرنسية قادمًا من برشلونة الإسباني في صيف 2021 بصفقة انتقال حر.

مستقبل ميسي يثير الكثير من التكهنات مؤخرًا، خاصة وأن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم تسفر المفاوضات بين الطرفين عن جديد.

وخرجت العديد من التقارير في الساعات القليلة الماضية تؤكد أن ميسي لن يواصل مسيرته مع باريس سان جيرمان، وسيخوض تجربة أخرى في الموسم المقبل.

ماذا حدث بين ميسي وباريس سان جيرمان؟

العلاقة بين ميسي وباريس سان جيرمان وصلت إلى طريق مسدود بعد توجهه إلى المملكة العربية السعودية يوم الإثنين للترويج للسياحة، عدم حضور مران الفريق بعد الخسارة أمام لوريان في الدوري الفرنسي.

مصادر النسخة الإسبانية من "جول.كوم" تمكنت من التحقق من قرار ميسي بعدم الاستمرار في الدوري الفرنسي، ورحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده في 30 يونيو المقبل.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد القطيعة بين باريس سان جيرمان ونجمه الأرجنتيني.

وبعد تحقق النسخة الإسبانية من "جول.كوم" من تلك المعلومة، تم التوصل أيضًا إلى أنه تم الاتفاق بين إدارة باريس سان جيرمان وقيادة النادي في قطر على عدم تجديد عقد ميسي.

ما هي وجهة ليونيل ميسي القادمة؟

على الرغم من أن الضجيج الإعلامي حول ميسي لا يتوقف، إما بسبب احتمال عودته إلى برشلونة، أو بسبب الإشاعات التي تفيد بأنه كان سيُعاقب بسبب رحلته السياحية السريعة إلى السعودية، فإن القرار النهائي بشأن الفريق المستقبلي الذي سيلعب فيه ميسي لم يؤخذ بعد، حيث يواصل دراسة العروض.

في الوقت الحالي ، كما علم "GOAL"، لا يزال ميسي بعيدًا عن العودة المحتملة إلى برشلونة، على الرغم من أن تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" يضغط من أجل عودة اللاعب الأرجنتيني، وستكون غرفة تبديل الملابس سعيدة بعودته، فإن كل شيء يشير إلى حقيقة أن احتمالات هذه العودة معقدة للغاية.

البداية بسبب الوضع الاقتصادي المعقد للنادي، وتقلص احتمالات حل لغز اللعب المالي النظيف وإضافة الأرجنتيني إلى كتلة الرواتب في النادي.

وثانيًا، وعكس الشائعات التي ظهرت في وسائل الإعلام، فإن برشلونة لم يقدم حتى الآن عرضًا إلى ميسي، الأمر ليس مستحيلًا، لكنه معقد للغاية.

أمام ميسي شهرين فقط ليقرر مستقبله الرياضي وما هي وجهته التالية، لديه عرض مثير على الطاولة من أحد الأندية السعودية، والذي سيقدم له راتبًا فلكيًا، ولديه أيضًا اهتمام متزايد من إنتر ميامي الأمريكي، والذي لم يكن لديه منذ أشهر خيارات للتوقيع مع ميسي والآن مع تصاعد الأحداث عاد للاهتمام بالتوقيع مع الأرجنتيني.

يجب أن يضاف إلى ذلك اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، وخاصة من الدوري الإنجليزي، الذين يعرفون أن ميسي لن يستمر في باريس سان جيرمان، ولديهم استعداد حقيقي للتساؤل عن وضعه.

Shahid