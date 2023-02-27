ليونيل ميسي يعادل كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي ويحقق جائزة الأفضل "ذا بيست"!

النجم الأرجنتيني يحقق جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم عن العام الماضي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الماضي بعد منافسة مع الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كيليان مبابي.

جاء هذا خلال حفل الأفضل "ذا بيست" الذي أقيم في باريس مساء اليوم الإثنين، وتم توزيع العديد من الجوائز فيه على رأسها تلك الجائزة وأفضل لاعبة ومدرب ومدربة وحارس وحارسة.

ليونيل ميسي حقق الفوز بالجائزة لثاني مرة في تاريخه بعدما فاز بها عام 2019 عما قدمه من مستويات رفقة برشلونة، وكان وقتها ينافسه فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

وكان ميسي قد ظفر بكأس العالم في الشتاء الماضي عندما أقيمت البطولة في قطر، وهي النسخة التي قلبت الموازين في ترتيب الجائزة التي كان ميسي بعيدًا عنها قبل تلك البطولة.

جدير بالذكر أن ليونيل بتلك الجائزة قد عادل الثنائي كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي في عدد الحصول عليها، حيث حققها الثنائي مرتين من قبل.