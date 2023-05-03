"ليونيل ميسي يستغل باريس وزيارة السعودية أظهرت انعدام ضميره المهني"

هجوم جديد على النجم الأرجنتيني

واصل جيروم روتن لاعب باريس سان جيرمان السابق والمحلل الكروي الحالي، هجومه على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسط أنباء رحيله.

أيام ميسي تبدو معدودة في باريس، بعد زيارته إلى المملكة العربية السعودية رغم خسارة الفريق الأخيرة أمام لوريان، ليتم إيقافه لمدة أسبوعين وتنتشر التكهنات حول قرار النادي الفرنسي بعد التجديد له.

روتن قال في تصريحات "RMC Sport":"بصراحة ما يحدث تقشعر له الأبدان، ما يزعجني أكثر هو أنني قلت رأيي عن ليو منذ قدومه إلى باريس، سبب مجيئه إلى هنا ولماذا يريد التجديد، الأمر كله يتعلق بالنواحي المالية، باريس هو النادي الوحيد الذي كان مستعدًا لمنحه ما أراد".

وأضاف:"هو يريد العودة إلى برشلونة ولكنه لا يستطيع القيام بذلك، لذلك سيحاول تمديد عقده باستغلال أموال ملاك النادي مرة أخرى، استغلهم من قبل للتحضير لكأس العالم وقال لهم وداعًا بعدما حصل على ماأراده، والآن فعل نفس الشيء قبل مباراة حاسمة قد تؤدي إلى خسارة باريس للقب الدوري".

وأما عن تقييمه لصفقة ميسي عمومًا:"أنا لا أشكك في مسيرته بشكل عام أو بموهبته الرائعة، ولكن قدومه إلى باريس كان بمثابة الإخفاق التام، كما أنه لم يتعامل باحترافية بسفره إلى السعودية بعد الخسارة الأخيرة أمام لوريان، ولم يمتلك الضمير المهني لرفض السفر بعدما كان عديم الفائدة خلال هذه المباراة".

وأنهى حديثه:"عندما يعاني باريس نجد ميسي يعاني أكثر من أي لاعب آخر، وهذا غير منطقي عندما نتحدث عن أفضل لاعب في العالم".

يذكر أن ميسي ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن باريس والعودة مجددًا إلى برشلونة، أو خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي عن طريق الهلال أو بالدوري الأمريكي من بوابة نادي إنتر ميامي.