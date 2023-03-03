ليونيل ميسي هلالي؟ وزارة الرياضة تتخذ أولى الخطوات الفعلية

الهلال ووزارة الرياضة يتحركان من أجل حسم صفقة ميسي

بدأ نادي الهلال ووزارة الرياضة في التحرك بشكل فعلي الآن، من أجل حسم التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ميسي الذي حصل على جائزة الأفضل في العالم "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ أيام، يمر عقده الآن بالفترة الحرة، وسط أنباء عن تعثر مفاوضات تجديده.

وأشار الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن نادي الهلال يخطط حاليًا لعقد اجتماعًا مع ميسي خلال الأسبوع المقبل في باريس، للتحدث معه حول العرض المقدم له.

وأضاف جاليتي أن وزارة الرياضة السعودية، ستحاول تسهيل الصفقة بدعمها لنادي الهلال، كما فعلت مع نادي النصر في صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قد أعلن من قبل، عن دعم جميع الأندية السعودية، بالتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم، أسوة بنادي النصر.