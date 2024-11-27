إنتر ميامي يجدد عقد لويس سواريز رسميًا .. و"مفاجأة" تنتظر الجماهير في مستقبل ليونيل ميسي

سوايز وميسي عاشا أجمل أيامهما مع برشلونة قبل أن يجتمعا مجددًا في إنتر ميامي..

بشكل رسمي.. أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، تجديد عقد النجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

سواريز انضم إلى إنتر ميامي في يناير 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جريميو البرازيلي؛ وبعقد لمدة سنة واحدة فقط، حتى 31 ديسمبر من نفس العام.

وكشف النادي الأمريكي في بيانٍ رسمي، عن أن العقد الجديد سيربط المهاجم الأوروجوياني بالفريق الأول، حتى 31 ديسمبر 2025؛ وهو موعد نهاية المسابقات المحلية في الولايات المتحدة، للموسم الرياضي القادم.

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وفي هذا السياق.. قال راؤول سانليهي، مدير كرة القدم في إنتر ميامي: "سواريز قدّم أداءً على مستوى النخبة، منذ الانضمام إلينا في عام 2024.. نحن متحمسون لاستمرار ذلك في الموسم المقبل".

ومن ناحيته.. أعرب لويس سواريز عن سعادته بالاستمرار عام آخر في صفوف إنتر ميامي، مؤكدًا أنه يستمتع بالأجواء الجماهيرية الكبيرة في النادي، ويشعر بأنه وسط عائلته.

وتمنى سواريز البالغ من العمر 37 سنة، أن يحقق العديد من الإنجازات مع الفريق، في الموسم الرياضي القادم؛ بعد أن توّج بلقب "درع المشجعين 2024"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وسجل مهاجم ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني سابقًا، 25 هدفًا وصنع 12 آخرين، خلال 37 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، في عام 2024.

ليونيل ميسي الهدف القادم داخل إنتر ميامي

ويبدو أن تجديد عقد سواريز؛ ليس إلا خطوة أولى نحو حفاظ النادي الأمريكي، على أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال السنوات القادمة.

الإعلامي الرياضي جاستون إيدول أشار إلى تحرك نادي إنتر ميامي، للتجديد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ على الرغم من أنه يرتبط بعقد مع الفريق الأول حتى 31 ديسمبر 2025.

وأوضح إيدول عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أن الخطة هي تجديد عقد ميسي لما بعد كأس العالم 2026؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وشدد الإعلامي الرياضي على أن تجديد عقد الأسطورة الأرجنتينية البالغ من العمر 37 سنة، يسير في الطريق الصحيح؛ رغم عدم التوصل إلى اتفاق رسمي أو نهائي - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي انضم إلى إنتر ميامي في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث سجل 34 هدفًا وصنع 18 آخرين خلال 39 مباراة رسمية، مع التتويج بلقبي "كأس الدوريات" و"درع المشجعين".