"ليونيل ميسي لا يُمس" .. مدرب باريس السابق يُطالب النادي بعدم إعدام الأرجنتيني!

نجوم باريس سان جيرمان يدافعون عن ميسي

طالب أنطوان كومبواريه مدرب باريس سان جيرمان السابق والمدير الفني الحالي لنانت بعدم -إعدام- ليونيل ميسي نجم نادي العاصمة الفرنسية، بعد تعرضه للإيقاف من قبل ناديه.

فرض باريس سان جيرمان عقوبة تأديبية على ميسي بالإيقاف لمدة أسبوعين ومنعه من التدريب مع خصم فترة العقوبة من راتبه، وسط موقف مشتعل من جماهير النادي التي ذهبت إلى منزل اللاعب وقامت بسبه ومطالبته بالرحيل.

وقال كومبواريه في مؤتمر صحفي متحدثًا عن الإجراءات التأديبية داخل النادي الباريسي: "لا يهمني ما يحدث على الأرض في مشاكل باريس سان جيرمان، أنا أحب ليو، يجب أن لا يُمس ميسي مهما فعل، إنه أمر مخزٍ، وإذا غادر فنحن لا نستحق ذلك".

عقوبة ميسي جاءت بعد رحلة إلى المملكة العربية السعودية دون موافقة ناديه، وخرج اللاعب الأرجنتيني الدولي بفيديو عبر حسابته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الاعتذار للنادي.

وقال كومبواريه عن الانتقادات الموجهة لأداء ميسي على أرض الملعب: "إذا كان لدي ميسي، فسأقول له:" ابق متقدمًا ولن تركض أبدًا، ولن تدافع أبدًا من ناحية أخرى، سنقدم لك الكرات وأريد أن أراك تلعب وتستمتع وتتألق لكن هذا رأيي كمشجع للعبة".