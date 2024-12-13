"الأمر يعتمد عليه" . . ميسي يتفق مع الجميع باختيار خليفته في الملاعب

يتوقع مستقبل مبهر لنجم برشلونة

عندما تعلق الأمر بالموهبة التي يرى فيها نفسه، كانت الإجابة سهلة جدًا بالنسبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وربما متوقعة كذلك لأغلب عشاق فريقه السابق برشلونة.

لاعب إنتر ميامي الحالي ظهر في فعالية لشركة أديداس بمقرها في ألمانيا، وتعرض لسؤال من الفنان الشهير جوك أويوو عن الموهبة الرياضية التي يعتقد أنها ستعكس مسيرته الطويلة التي خاضها على مدار السنوات الماضية.

وجاء رد ميسي وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو":"هناك جيل جيد جدًا من لاعبي كرة القدم الشباب في العالم، ولكن لو اضطررت إلى اختيار شخص ما، نظرًا لعمره والمستقبل الذي ينتظره، فقد سمعت أنهم اختاروا لامين يامال ليكون خليفتي وأنا أتفق مع ذلك دون أدنى شك".

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وأضاف:"الأمر يعتمد عليه وعلى أشياء كثيرة، لأن هذه هي كرة القدم، لكنه أثبت حضوره وسيكون له مستقبل كبير في اللعبة".

ويظهر بذلك ميسي مرة أخرى أنه لا يزال يتابع برشلونة، وأن النادي الكتالوني هو المفضل له، حيث سبق أن قال في مقابلة حصرية مع "موندو ديبورتيفو" هذا الشهر، إنه يريد رؤية الفريق يفوز بكل البطولات الممكنة هذا الموسم سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني أو كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن صاحب الـ37 سنة يقضي الفترة الحالية في راحة ستستمر حتى شهر مارس القادم، وذلك بعد تتويج إنتر ميامي بلقب "الدوري العادي" في الولايات المتحدة، وخروجه المبكر من المراحل الإقصائية من الدوري الأمريكي للمحترفين.