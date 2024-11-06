"كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي؟" .. رد "فريد" من بول بوجبا مع سبيد!

النجم الفرنسي لديه رد مختلف

كشف النجم الفرنسي بول بوجبا عن رأيه في اختيار الأفضل بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بوجهة نظر "فريدة".

ويقضي بوجبا حاليًا فترة عقوبته بالتجميد بسبب تناول المنشطات، حيث سيعود إلى الملاعب مرة أخرى في شهر مارس 2025، بعدما تم تقليص فترة عقوبته بدلًا من 4 سنوات.

خلال تواجده مع اليوتيوبر "سبيد" رد بوجبا على الأفضل بين رونالدو ميسي قائلًا: "رونالدو يُسجل أهدافًا مضمونة، وميسي كصانع ألعاب يجلب المزيد من الأهداف".

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وأضاف: "بالنسبة لي لا يوجد رونالدو مقابل ميسي، وإذا كان عليّ تكوين فريق، إذا كنت بحاجة إلى تسجيل الأهداف فسأختار رونالدو، وإذا كنت بحاجة لتقديم التمريرات الحاسمة وتسجيل الأهداف فسأختار ميسي".

ولكن سبيد رفض ما قاله النجم الفرنسي، وأكد له على أن رونالدو هو الأفضل نظرًا لشدة حبه له، ليرد بوجبا قائلًا: "أنت تحب كريستيانو وأنا أحب أسلوبه وكل شيء، وبعض الناس يحبون ميسي، هل ترى ما يفعله؟".

واختتم رونالدو حديثه قائلًا: "ميسي مختلف، هل سبق لك أن رأيت ميسي؟ إنه كذلك، لكنك تعتقد أنه يمكنك دفعه وأشياء من هذا القبيل، كيف يمكن لشخص مثله (صغير الحجم)، أن يفعل هذا للناس؟".