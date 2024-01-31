ليونيل ميسي بقميص الهلال قريبًا؟ .. تركي آل الشيخ يشعل حماس الجماهير بتصرف مفاجئ!

تركي آل الشيخ يشعل حماس الجماهير الهلالية..

SHAHID

أثار معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، على هامش بطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

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آل الشيخ أعلن في وقتٍ سابق، إقامة بطولة ودية في "موسم الرياض"، تضم كلًا من عملاقي السعودية الهلال والنصر، بالإضافة إلى إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ميسي مع فريقه إنتر ميامي، خسر المباراة الأولى في البطولة الودية، وبثلاثة أهداف مقابل أربعة أمام الهلال، في انتظار مواجهة النصر، مساء غدٍ الخميس.

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وعلى هامش كأس "موسم الرياض".. نشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو يتضمن أغنية، مع صورة تجمعه بالأسطورة الأرجنتينية ورئيس الهلال فهد بن نافل.

رئيس هيئة الترفيه لم يتوقف عند هذا الأمر، بل قام بتثبيت هذا المقطع الذي يجمعه مع ميسي وبن نافل عبر حسابه بـ"إكس"، معلقًا عليه بجملة "لحظة عظيمة"؛ ما أثار الجدل بين الجماهير الرياضية في السعودية والعالم.

تصرف تركي آل الشيخ؛ فتح الباب أمام تكهنات جديدة بانضمام ليونيل ميسي إلى الزعيم الهلالي، في الصيف القادم؛ خاصة أن اللاعب صرح مؤخرًا، بأنه كان من الصعب عليه رفض عرض الفريق الأزرق في 2023.

أيضًا.. هُناك أنباء غير مؤكدة انتشرت بالتزامن مع تصرف آل الشيخ؛ بأن ميسي سيلعب بقميص الهلال أمام النصر، في المباراة الأخيرة ببطولة كأس "موسم الرياض"، والمقررة يوم 8 فبراير 2024؛ خاصة بعد تأكيدات البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لقلعة العالمي، بعدم قدرة الأسطورة كريستيانو رونالدو، على خوض المواجهة ضد إنتر ميامي غدًا؛ بسبب الإصابة.

SHAHID