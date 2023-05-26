ليونيل ميسي في كامب نو .. الأرجنتيني يعود إلى برشلونة لهذا السبب!

ميسي في كامب نو!

سيودع نادي برشلونة الأسبوع المقبل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ووفقًا لخطة النادي الكتالوني، فإن يوم الأربعاء 31 مايو هو اليوم المحدد للحفل الذي سيقام لوداع قائدة الفريق الحالي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه من المتوقع أن يقام حفل الوداع في مدرج كامب نو وسيتم دعوة شخصيات مختلفة من البيئة الكتالونية.

وأكد التقرير أن أحد الضيوف المدعوين هو ليونيل ميسي، أيقونة النادي ولاعب باريس سان جيرمان حاليًا والذي سينتهي عقده مع الفريق الفرنسي في 30 يونيو المقبل.

وبحسب التقرير فإن يوم الخميس 1 يونيو، سيقام حفل تكريم لجوردي ألبا، على أن يكون الحفل في قاعة النادي الرئيسية، حيث سيتم استقبال الضيوف ابتداءً من الساعة 7 مساءً ويتم دعوة ليونيل ميسي أيضًا.

وأشار التقرير الإسباني إلى أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان الأرجنتيني سيتمكن من حضور حفل تكريم صديقيه الحميمين في فريق برشلونة الأول.

عقب مباراة برشلونة مع ريال مايوركا، سيحظى بوسكيتس وألبا وداعًا أوليًا من الجماهير في ملعب كامب نو. بعد انتهاء المباراة، سيتم توديع كلاهما بممر من قبل زملائهم وأعضاء الجهاز الفني، سيتم متابعة الحفل بعرض فيديوهين لمسيرة الاعبين، وسيتحدث كل منهما أمام الجمهور ويقومان بجولة في الملعب لوداع الجماهير.