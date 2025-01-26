يعرف أدق التفاصيل .. ليونيل ميسي يُتابع فضيحة واندا نارا وإيكاردي!

ميسي لديه كل التفاصيل التي تخص تلك الفضيحة!

كشفت الإعلامية الأرجنتينية يانينا لاتوري عن تفاصيل مثيرة من لقائها الأخير بالنجم العالمي ليونيل ميسي في ميامي، حيث أكدت أن قائد المنتخب الأرجنتيني على اطلاع كامل بفضيحة "واندا جيت" التي أثارت ضجة في وسائل الإعلام الأرجنتينية.

وخلال بث مباشر عبر برنامج Bondi Live، أوضحت لاتوبي أن ميسي أبدى اهتمامًا كبيرًا بتفاصيل الفضيحة التي تشمل واندا نارا وزوجها اللاعب ماورو إيكاردي والممثلة إيوجينا سواريز.

وقالت لاتوري: "ميسي يعرف كل شيء عن الفضيحة، كان من الواضح أنه يتابع التفاصيل بدقة".

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بعد اللقاء، تلقت يانينا رسالة غير متوقعة من أنتونيلا زوجة ميسي، حيث كشفت: "كتبت لي أنتونيلا وقالت: (عاد ليو بوضعية برنامج LAM (برنامج أخبار المشاهير) ومعه كل الشائعات!)".

لم يكن الحديث عن الفضيحة وحده محور اللقاء؛ بل شمل أيضًا مواضيع حياتية عادية مثل الأوضاع الاقتصادية في الأرجنتين وأسعار المنتجات اليومية.

وعلقت لاتوري: "تحدثنا عن أسعار القهوة في الأرجنتين، وكان ميسي بسيطًا جدًا في الحديث عن الأمور اليومية".