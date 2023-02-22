"ليونيل ميسي صفقة فاشلة وأصبح يتيمًا بعد برشلونة"

مطالب بخروج باريس للاعتراف بفشل الصفقة

مرة أخرى يخرج جيروم روثين لاعب باريس سان جيرمان السابق، للهجوم على فكرة التجديد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفترة أطول.

ميسي انضم لباريس في صيف عام 2021 بعد أزمة تسجيله في برشلونة، حيث وقع على عقد مدته عامين، وهناك محادثات من أجل توقيعه على عقد جديد، لكن هذه الفكرة ليس مُرحبًا بها بشكل كامل.

وقال روثين في تصريحات لشبكة "RMC Sport" الفرنسية:"ليونيل ميسي كان حالة شاذة منذ وصوله، من الصعب التحدث بهذا الشكل عن مثل هذا اللاعب الذي ساهم في تشكيل تاريخ كرة القدم لكن هذا هو الواقع فيما يتعلق بمستواه مع باريس، هو يشعر بأنه أصبح مثل اليتيم بسبب برشلونة".

وأضاف:"حتى لو قال إن حياته قد تحسنت اليوم، فلا يمكنك رؤية ذلك على أرض الملعب باستثناء الركلة الحرة في الثانية الأخيرة أمام ليل، يجب على لويس كامبوس تحمل المسؤولية والاعتراف بأن صفقة ميسي كانت فاشلة".

يذكر أن صاحب الـ35 سنة نجح في تسجيل 16 هدفًا وصنع 14 في 27 مباراة لعبها مع باريس بكل البطولات هذا الموسم.