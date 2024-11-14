"ميسي أقوى من كل ذلك" .. سكالوني يتوقع فشل دعوات باراجواي لحظر قميص الأرجنتين

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أن تأثير النجم الأسطوري ليونيل ميسي، يتجاوز أي محاولات لحظر ارتداء القميص رقم 10 على أي مشجع لكرة القدم حول العالم.

ووسط دعوات بحظر ارتداء قميص الأرجنتيني في مدرجات جماهير باراجواي، تقام مباراة مصيرية بين المنتخبين، الجمعة المقبل على ملعب ديفينسوريس ديل شاكو، ضمن منافسات الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي للمباراة: "منطقيًا، بالنسبة للاعبي باراجواي والمشجعين، فإنهم جميعًا يريدون ارتداء قميص المنتخب الوطني، لكن ليو أقوى من كل ذلك".

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وأضاف: "سيكون هناك قمصان الأرجنتين برقم ميسي (10) في المدرجات .. هذا لا يعني أنهم لا يشجعون باراجواي، أعتقد أنه من الجيد أن يدرك أهل كرة القدم ما هو عليه، وليس لأنك ترتدي قميصًا آخر تصبح من مشجعي الأرجنتين".

وكان فرناندو فيلاسبوا، أحد مسؤولي اتحاد باراجواي لكرة القدم، قد أكد أنه لن يُسمح لأي شخص يرتدي قميصًا يحمل اسم نادٍ أو لاعب أرجنتيني في المدرجات المخصصة لدعم باراجواي.

وأضاف: "لن نسمح بقميص الفريق الآخر. إنها ليست مشكلة ضد ميسي. نحن نحترم مسيرة جميع لاعبي كرة القدم. إنه فقط لأن أرض الوطن مهمة جدًا بالنسبة لنا".

وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، متقدمة بفارق 3 نقاط على كولومبيا الوصيفة، بينما تحتل باراجواي المركز السادس بـ13 نقطة.