ليونيل ميسي: سأعتزل قريبًا.. حان وقت الاستمتاع!

البرغوث الأرجنتيني يحزن أنصاره مجددًا

بعد أن قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلاده إلى اللقب العالمي الثالث للتانجو في مونديال قطر 2022، تعهد ميسي بشكل قاطع بمواصلة اللعب كبطل بألوان الألبيسيليستي.

ومع ذلك، فقد أشار بوضوح قبل أسابيع إلى أنه لن يكون ضمن تشكيل التانجو في كأس العالم 2026 في الوقت الذي كشف فيه عن انتقاله التالي إلى إنتر ميامي.

مؤخرًا وعبر مقابلة على قناة TV Publica أكد مرة أخرى أنه في الجزء الأخير من مسيرته وأن اعتزاله الدولي "سيكون قريبًا" لكنه امتنع عن تحديد الموعد حتى الآن.

وعندما سئل ميسي عن موعد توقفه عن اللعب للمنتخب الأرجنتيني من قبل إيزيكيل بالاسيوس زميله في منتخب الأرجنتين عبر القناة نفسها، أجاب ميسي: "بصراحة، لا أعرف متى، أعتقد أنه سيحدث عندما يجب أن يحدث. بعد تحقيق كل شيء مؤخرًا، الشيء الوحيد المتبقي هو الاستمتاع، الله وحده يقرر متى ستأتي تلك اللحظة".

وأردف: "منطقيًا بسبب عمري، أنا متأكد من أنه سيكون قريبًا، لكني لا أعرف بالضبط متى سيكون الوقت المناسب، أفكر في الحياة اليومية وأستمتع بكل شيء جميل، كان علينا أن نمر بأوقات عصيبة في المنتخب الوطني، كنا محظوظين بما يكفي لأن نكون أبطال كأس العالم وكوبا أمريكا، والآن حان وقت الاستمتاع".