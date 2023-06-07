ليونيل ميسي عن رفض برشلونة: لو أردت الأموال لذهبت إلى السعودية!

ليونيل يتحدث عن العرض السعودي الضخم لأول مرة

اعترف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بتلقيه عرضًا ماليًا ضخمًا، للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، أعلن مساء يوم الأربعاء، الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي رسميًا؛ بعد أسابيع طويلة من ارتباط اسمه بالهلال.

وقال ميسي في حوار مشترك مع صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو"، بعد سؤاله عن عدم العودة إلى ناديه الأسبق برشلونة الإسباني: "لو كان الأمر متعلق بالأموال بشأن مستقبلي؛ لانتقلت إلى السعودية".

وأكد الأسطورة الأرجنتينية، على أن قراره اعتمد على أشياء أخرى بعيده عن المال؛ عند اختياره الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتفضيله على برشلونة والعرض السعودي.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي، كان يريد العودة إلى العملاق الكاتالوني، إلا أن عوائق اللعب المالي النظيف، حالت دون إتمام الصفقة.