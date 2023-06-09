ليونيل ميسي رفض الهلال بسبب محمد كنو؟ .. شقيق اللاعب يرد بسر خطير

شقيق محمد كنو يخرج عن صمته بعد فشل صفقة الهلال وليونيل ميسي

رد عبد الله، شقيق النجم الدولي محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على الهجوم الذي يتعرض له اللاعب؛ بعد فشل صفقة تعاقد الزعيم، مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، رفض عرضًا تاريخيًا من الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 و500 مليون يورو، وفضل الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وقال عبد الله عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات": "الحين أيش دخل رفض ميسي.. يعني ليونيل قال محمد كنو خلاني أرفض التعاقد".

وأضاف شقيق كنو: "وأيش دخل رونالدو.. حرمان الهلال من التعاقدات (فترتين)، النادي واللاعب يتحملونها، وهما راضيين بالقرار"؛ في إشارة إلى أن الهلال، وافق على تحمّل أي أضرار مقابل منع انتقال النجم الدولي إلى النصر.

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الهلال تعرض لعقوبة الحرمان من التعاقدات "فترتين"، في صيف 2022 ويناير 2023؛ بسبب تجديد عقد محمد كنو، على الرغم من توقيعه للغريم نادي النصر، بعد دخوله الفترة الحرة.

جدير بالذكر أن حرمان الزعيم الهلالي من التعاقدات؛ ساهم في تحوّل صفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، بعد أن كان لديه اتفاقًا للانضمام إلى الفريق الأزرق.