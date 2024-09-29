"يا ابن العاهرة" .. ليونيل ميسي يُهين حكم مباراة إنتر ميامي وشارلوت

ميسي يغضب على حكم مباراة فريقه

هاجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، حكم مباراة فريقه ضد شارلوت، بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري الأمريكي، وذلك بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وقاد ميسي إنتر ميامي للتعادل أمام شارلوت بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد، حيث تمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد.

وبعد انتهاء المباراة، توجه ميسي إلى حكم المباراة، وتظهر عليه علامات الغضب الشديد بسبب بعض القرارات التي اتخذها الحكم خلال المواجهة، حيث وجه له بعض العبارات القوية.

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وكشفت صحيفة "Ole" الأرجنتينية، عن أن ميسي قال للحكم: "أنت سيء للغاية يا ابن العاهرة"، الأمر الذي دفعه لإشهار البطاقة الصفراء في وجه ليونيل.

واعترض ميسي على الحكم بسبب عدم احتساب أكثر من خطأ، أبرزها كان بالدقيقة 90+10، بعدما عرقلة مدافع شارلوت على حافة منطقة الجزاء.