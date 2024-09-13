ليونيل ميسي جاهز.. "كرة القدم" تعود من الإصابة!

يستطيع عشاق الأرجنتيني أن يتنفسوا الصعداء.

ستعود كرة القدم من جديد بعودة واحد من أفل لاعبيه على مر العصور وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اللعب مجددًا.

فبعد إصابته بنهائي كوبا أمريكا 2024 واضطراره للخروج من الملعب باكيًا، آن الأوان كي يعود ليونيل ميسي لمغازلة كرة القدم.

مدرب إنتر ميامي تاتا مارتينو أكد أن مواطنه جاهز للمشاركة ضد فيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي لحساب الجولة القادمة، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

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لكن من المرجح أن يمنح مارتينو ميسي بعض الدقائق فحسب، أو أن يدخره بشكل كامل لمباراة الأسبوع المقبل ضد أتالانتا يونايتد على ملعب مرسيدس بنز.

ويتصدر إنتر ميامي ترتيب الدوري الأمريكي وهو يقترب من الحصول على اللقب لأول مرة في تاريخه، بفضل صفقات مدوية أبرمها الفريق وعلى رأسها لويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس إضافة إلى وجود ميسي بالطبع.