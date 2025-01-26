"مكاني هناك" .. ليونيل ميسي يحسم موقفه من العودة إلى برشلونة!

هل يمدد ميسي إقامته في أمريكا؟

كشفت إحدى أصدقاء عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، عن أنه سيعود إلى برشلونة بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي في صيف 2023، قاد ميسي فريقه لتحقيق لقب كأس الدوريات ودرع المشجعين، إلى جانب تأهل الفريق إلى تصفيات الدوري الأمريكي لعام 2024، ومع ذلك، يبدو أن ميسي لا ينوي تمديد عقده الذي ينتهي في عام 2025، مفضلاً العودة إلى النادي الذي شهد ولادة مسيرته الأسطورية.

وبحسب تصريحات يانينا لاتوري، إحدى أصدقاء عائلة ميسي، فإن اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات أخبرها أن عودته إلى برشلونة هي أمر مؤكد بعد انتهاء فترته في ميامي، حيث قال: "مكاني هناك".

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وأوضحت لاتوري لصحيفة لاناسيون: "أخبرني ميسي أنه عندما ينتهي عقده في ميامي، سيعود إلى برشلونة، بعد أن سألته هل ستمدد إقامتك هنا في أمريكا؟".

ميسي، الذي غادر برشلونة في عام 2021 بسبب مشاكل مالية عصفت بالنادي، لا يزال مرتبطًا بعلاقة عاطفية قوية مع الفريق الكتالوني.

ومع أن العودة كلاعب قد تكون معقدة بسبب الأزمات المالية المستمرة للنادي، إلا أن دوره المستقبلي قد يكون سفيرًا أو إداريًا داخل أسوار "الكامب نو".

وفي المقابل، يأمل مالك إنتر ميامي، خورخي ماس، في إقناع ميسي بالبقاء مع الفريق لفترة أطول، قائلاً في تصريحات بنهاية 2024: "أتوقع أن يكون ميسي قائدنا ورقم 10 في افتتاح ملعبنا الجديد عام 2026، بعد موسم مليء بالبطولات في 2025".