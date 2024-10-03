الولايات المتحدة حسمت قرارها .. مصير مشاركة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 بقيادة ليونيل ميسي

ليونيل ميسي يصنع أمجاد إنتر ميامي..

مع استضافة الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة كأس العالم للأندية بـ"نظامها الجديد"، في صيف عام 2025، والتي تشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات - لأول مرة في التاريخ -، كان يجب على أصحاب الأرض أن يختاروا ممثّلهم، في هذا الحدث الكروي الكبير.

وفي أمريكا كان هناك انقسام كبير، ما بين اختيار حامل لقب "درع المشجعين" أو بطل الدوري النهائي؛ لتمثيل البلاد في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

نادي إنتر ميامي الذي يقوده الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، توّج فجر اليوم الخميس، بلقب "درع المشجعين" رسميًا؛ وهو الذي يتم منحه للفريق الأكثر حصدًا للنقاط في موسم الدوري الأمريكي، بقسميه الشرقي والغربي.

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وبعد تحديد حامل لقب "درع المشجعين".. ستبدأ مرحلة أخرى من المنافسة، في الأيام القادمة؛ وهي: التصفيات النهائية بين الأندية المتأهلة من القسمين - كل على حدى -، حتى الوصول إلى النهائي الذي يجمع بين بطل الشرق وبطل الغرب؛ وذلك لتحدد بطل الموسم بأكمله في الدوري الأمريكي.

ويبدو أن الولايات المتحددة قررت عدم الانتظار حتى تحديد بطل الموسم بأكمله؛ حيث اختاروا حامل لقب "درع المشجعين" - وهو فريق إنتر ميامي -، لتمثيل البلاد في كأس العالم للأندية 2025؛ وفقًا للإعلامي الرياضي الأرجنتيني جاستون إيدول.

إيدول كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "إنتر ميامي سيلعب في كأس العالم للأندية 2025.. وسيتم تأكيد ذلك خلال الساعات القليلة القادمة".

وبالتالي.. سيعود ميسي للمشاركة في كأس العالم للأندية مجددًا، وذلك بعد غياب 10 سنوات كاملة؛ حيث كان آخر ظهور له في هذا الحدث الكروي الكبير عام 2015، مع فريقه الأسبق برشلونة الإسباني.