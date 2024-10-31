"السن يجبرني على تغيير طريقة لعبي" .. ميسي يقطع وعدًا لإنتر ميامي ويوضح موقفه من كأس العالم 2026

"أعيش يومي دون التفكير فيما هو أبعد من ذلك"

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي، جاهزية فريقه لحصد لقب الدوري الأمريكي، كاشفًا موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026 التي تقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال ميسي في مقابلة مع الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو لتطبيق 433: "منذ انتقالي إلى إنتر ميامي بدأت في إعادة اكتشاف نفسي وغيرت أسلوب لعبي بسبب اختلاف طبيعة المنافسة وكبر سني، أنا أتكيف مع الدوري الأمريكي، وشعرت براحة شديدة منذ بداية التجربة".

وأشار ميسي إلى أنه يتطلع إلى رفع كأس الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، قائلًا: "لبناء نادٍ جديد تحتاج إلى الفوز بالألقاب، كان النادي قادمًا من عام سيئ في الدوري، وبعد وصولي بقليل فزنا بكأس الدوري، وهي الأولى في تاريخ النادي".

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وشدد ميسي على ضرورة تجنب بعض "الأخطاء السخيفة" التي قد تكلف ميامي فرصة الفوز بكأس الدوري الأمريكي، موضحًا: "ارتكبنا الكثير من الأخطاء التي يمكننا تجنبها، لأنها كانت في كثير من الأحيان (سخيفة). ولا يمكن أن يحدث هذا خلال التصفيات، لأن الأخطاء يمكن أن تكلفك الكثير وتؤدي إلى إقصائك".

وأوضح: "يتعين علينا أن نكون أقوى من أي وقت مضى، وأن نستفيد من المزايا التي لدينا. أعتقد أننا أحد المرشحين للفوز بكأس الدوري الأمريكي، لكن هناك منافسين صعبين أمامنا ويحترمونا بنفس الطريق التي نحترمهم بها".

وتطرق ليونيل للحديث عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب الأرجنتين، قائلًا: "لا أعرف، يسألونني كثيرًا، خاصة في الأرجنتين، آمل أن أنهي هذا العام بشكل جيد، وأن أبدأ العام الجديد بموسم تحضيري جيد، وهو ما لم أستطع القيام به بسبب كل الرحلات التي قمنا بها".

وختم: "أعيش يومي دون التفكير فيما هو أبعد من ذلك، سأبدأ العام الجديد بشكل مختلف من حيث الإعداد، ولا يزال أمامي الكثير من الوقت ويمكن أن يحدث أي شيء في كرة القدم".