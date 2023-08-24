"ليونيل ميسي أخبرنا أننا سنفوز" .. كامبانا يكشف عن سر العودة أمام سينسيناتي

النجم الأرجنتيني يواصل نثر سحره مع إنتر ميامي.

كشف ليوناردو كامبانا، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، سر العودة أمام سينسيناتي مشيدًا بزميله ليونيل ميسي لصفاته القيادية حيث حشد الأرجنتيني زملائه بحديث تحفيزي في نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي.

وانتهت مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لمثلهم، قبل أن تتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية ثم بعد ذلك إلى ركلات الترجيح ليُحقق رفاق ميسي الفوز بنتيجة (5/4) ويتأهلوا إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

وقال كامبانا في تصريحات عقب المباراة: "لقد طلب منا ليونيل ميسي أن نتحلى بالإيمان".

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وتابع: "أخبرنا أننا سنفوز، بعد كل العمل الذي قمنا به داخل المستطيل الأخضر، فإننا لن نفشل أبدًا".

النجم الأرجنتيني صنع هدفًا لكامبانا في الدقيقة 97 من عمر المباراة ليُسجل هدف التعادل لصالح إنتر ميامي

واختتم حديثه قائلًا: "هذا هو نوع القائد الجيد للفريق، فهو يريد أن يتحدث في كل مباراة، وفي كل تدريب، وفي كل مباراة نلعب فيها في البطولة".